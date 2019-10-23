Уряд підтримав ініціативи МВС та Мінцифри щодо впровадження цифрових водійських посвідчень і віртуальних номерних знаків, - Аваков

А також підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння і видачі номерних знаків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що зараз підтвердженням наявності у водія права на керування транспортним засобом є посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, технічний опис яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів. У разі відсутності при собі цих документів до водія застосовується адміністративне стягнення.

"Тільки за 9 місяців цього року до адміністративної відповідальності за ці порушення притягнуто близько 160 000 осіб. Тому ми пропонуємо за бажанням громадянина і за допомогою відповідного мобільного додатка "Дія" генерувати електронні права і техпаспорт. Такі електронні документи матимуть рівнозначну юридичну силу і так само будуть ідентифікувати громадянина. Поліція має притягати до відповідальності не за відсутність при собі прав або техпаспорта, а за відсутність законних підстав для водіння", - сказав Арсен Аваков.

Проєкт розроблено МВС спільно з Мінцифри з метою реалізації завдання Президента України про введення "держави в смартфоні".

Глава МВС додав, що ще одне нововведення, яке очікується, - впровадження віртуальних номерних знаків. Проєкт закону, який передбачає зміну процесу реєстрації транспортних засобів - максимальне спрощення процесу присвоєння і видачі номерних знаків, підтримав уряд і згодом його розгляне Верховна Рада.

"Під час реєстрації транспортних засобів громадянин міг вибрати номерний знак лише з переліку, які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені в можливості вибору номерного знака для транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання і передачу між сервісними центрами і ЦНАП виготовлених номерів. Вигравали від цього тільки корупціонери, які "допомагали" вибрати "красивий" номер, а також великі монополісти - виробники номерів", - зазначив міністр.

Арсен Аваков сказав, що під час реєстрації транспортного засобу людина отримуватиме свідоцтво про його реєстрацію з обраним номерним знаком.

"Потім зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога - відповідність номерного знака державному стандарту", - зазначив міністр внутрішніх справ.