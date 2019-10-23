Протести в Гонконзі: влада офіційно відкликала законопроєкт, який обурив учасників мітингу

Рішення відкликати законопроєкт ухвалив парламент Гонконгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Таким чином влада Гонконгу виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту, які не вщухають вже кілька місяців.

Reuters зазначає, що це рішення навряд чи призведе до закінчення протистояння протестувальників і влади. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам ще 4 вересня у своєму відеозверненні оголосила про початок процедури відкликання законопроєкту, але це не послабило масові акції.

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Водночас керівництво Китаю планує в довгостроковій перспективі зняти главу місцевого уряду Гонконгу. Як повідомляє видання Financial Times, вже в травні наступного року Лам може замінити її наступник. Міняти керівника регіону в Пекіні збираються тільки після того, як ситуація в Гонконзі стабілізується.

Китайське правління не хоче створити враження готовності йти на поступки протестувальникам, пише Financial Times.

Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі міста виступили проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в деякі дні в акціях брали участь більш як мільйон осіб. На початку жовтня демонстранти почали надягати маски. Пізніше це було заборонено судом, що, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.