Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Краматорську, де проходило виїзне засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Криму.

"Це як раз моє головне завдання (ментально повернути жителів окупованих територій в Україну. - Ред.). Коли на людей стільки років навішували маркери "свій - чужий", коли працювала пропаганда, по обидва боки, з обох сторін працювала пропаганда ... Дуже важко це буде, це не моментально, це дуже довгий процес, але починати потрібно було вже вчора. Почнемо сьогодні", - сказав Сивохо.

Сивохо зауважив, що працюватиме із гуманітарними проблемами, даватиме поради.

"Що буде ухвалювати, і які кроки на підставі моїх порад буде робити виконавча влада - побачимо. Поки не розкажу про свої пропозиції, тому що деякі можуть бути відкинуті, а деякі - прийняті. З тих, що будуть прийняті, я сам до вас ( ЗМІ. - Ред.) буду звертатися, щоб ви допомагали вам розкручувати цю тему", - зазначив він.

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Говорячи про настрої серед жителів окупованого Донбасу, радник секретаря РНБО сказав, що "це одне з найскладніших питань, але зараз склалася унікальна ситуація, і гріх нею не скористатися".

Сивохо розповів, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, який також став радником секретаря РНБО з реінтеграції та відновлення Донбасу, буде займатися гуманітарними проблемами Луганської області, а сам Сивохо - Донецької області.

"І разом ми, звичайно ж, перетинатимемося", - додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.