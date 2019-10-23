"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи", - Зеленський закликав японські компанії інвестувати в Україну

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що на початку жовтня в Україні було підписано закон про стимулювання інвестиційної діяльності, який покликаний поліпшити інвестклімат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", - зазначив Глава держави.

Президент також зазначив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації. "Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні європейських стандартів", - наголосив він.

Представники Marubeni Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію і розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проєкти, наприклад постачають сонячні панелі.

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Глава держави запросив співрозмовників інвестувати в сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові та інших українських мегаполісах.

Крім того, президент звернув увагу представників японської компанії на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.

"Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення - це 44 тис. кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проєкти", - сказав Зеленський.