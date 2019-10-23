Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія

Про це "Українській правді" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз ведемо перемовини з кількома відомими відомствами, які мають досвідчених поліграфологів, зокрема це Служба безпеки України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки. Ми хочемо знайти законний шлях, як це можна зробити правильно. Людей багато і процедура поліграф-тестування доволі тривала. Щоб не затягувати це на далекі роки, треба зробити це масово. Завтра (у четвер. – Ред.) зберемося на зібрання і вирішимо як це логістично зробити. Але всі, майже всі, члени комітету зараз у цьому питанні дають добровільну згоду на проходження поліграфа і вони кажуть, що вони готові проходити", - сказав він.

"Йдеться про всіх депутатів "Слуги народу" з комітету (Фінансового. - Ред.)", - уточнив він.

Арахамія наголосив, що фракції немає чого приховувати і він особисто був ініціатором процедури перевірки на поліграфі.

"Я кажу, в нас є слова одних, слова інших. Перевірити їх ми не маємо можливості. Тобто (поліграф. – Ред.) єдиний зараз вихід і інструмент, який нормальний з дуже високою вірогідністю – 95-98% вірогідності", - сказав він.

Арахамія сказав, що пройде поліграф у середу, проте готовий піти ще раз з усіма іншими, якщо цього буде недостатньо.

"У мене немає чого приховувати, я можу хоч кожного дня проходити поліграф", - сказав він.

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Арахамія розповів також, що обговорював ситуацію із президентом Володимиром Зеленським.

"Він (президент. – Ред.) у мене питав, які зараз настрої у фракції щодо цього питання. Я йому сказав, що всі майжде наполягають на тому, щоб проходити поліграф, і давайте з цього зробимо якусь юридичну процедуру", - розповів голова фракції.

Арахамія також сказав, що поділяє позицію президента, що в разі незадовільних результатів проходження поліграфа, того чи іншого нардепа виключать із фракції.

У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики наразі 32 народні депутати, з яких 20 - від фракції "Слуга народу".

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні".