Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від СН, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Шкода, що замість конструктивної роботи на окрузі, змушена відбілювати свою репутацію.

Я утрималась від голосування за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем з кількох причин.

1. Перші два проєкти мають корупційну складову. Фролова - лобіює оцінщиків. Качури - лобіює майданчики. Третій - Железняка - не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що ФДМУ в короткі строки розробить якісне ПЗ.

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2. Напередодні робоча група визначила програму дій з ліквідації всіх майданчиків: АРМА, СЕТАМ, оцінщиків та Прозорро. А проводити засідання Комітету всупереч рішень робочої групи - дивна та неконструктивна позиція Голови.

3. Ліквідувати прокладки Прозорро окремим законом - неможливо, бо, щонайменше, всередині нашої фракції є лобісти Прозоро. А ліквідувати всі майданчики разом - цілком реально", - пояснила нардепка.

"Як журналіст, робила сюжети про майданчики Яценка і знаю, як їх можна обійти, занижуючи вартість нерухомості. Про те, як оцінщики занижують вартість нікому розказувати не потрібно. В святість Прозорро, вибачте, не вірю. Швабри в онкоцентрах донині закуповуються за цінами рентгенапаратів, але коли доходить до запитань співробітникам Прозорро, то вони розводять руками, бо "виконують функцію гугла". Порочити своє прізвище підозрами, ніби я взяла якісь кошти, не дозволю. Тому на завтра запросила відомого та незалежного поліграфолога у Комітет, де пройду поліграф сама і надам кабінет, устаткування, спеціаліста усім бажаючим народним депутатам, фігурантам цього скандалу. Усі мої підписники зможуть подивитися на цей процес онлайн. Замовляйте поп-корн. Допуск для ЗМІ передбачено. Анонс буде додатково", - додала Василевська -Смаглюк.

"Окрім цього, звернулась до керівника САП Назара Холодницького про те, що готова першою надати всі необхідні свідчення в цьому кримінальному провадженні. Відчуваю, що Данило Гетманцев, якого я поважала та бачила у ньому професійного та порядного керівника, жалкує через те, що під впливом емоцій пішов в ОП і обізвав всіх, хто пішов проти його волі, корупціонерами. Так тепер після кожного Гетманцев ходитимете в ОП? Наші стосунки вже не будуть такими, як раніше. Запрошую також його пройти поліграф. Не коментувала тему з поліграфом, бо ставлюсь до таких скандалів по-філософськи. Знала, на що йшла. Було цікаво подивитись зсередини. Бережу психіку, бо далі - буде", - резюмувала нардепка.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні".



