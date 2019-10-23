Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Вона зазначила, що станом на 1 вересня 2018 року, 259,6 тис. пенсіонерів ВПО не виплатили пенсію, що пов'язано з припиненням їхньої виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджений Кабінетом міністрів України.

"Найбільш обурлива ситуація склалася з виплатою пенсій громадянам з числа ВПО, а також мешканцям непідконтрольних Уряду України територій. На 01.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн… в середньому заборгованість складає по 31 тис. грн. на особу, а загальна сума не виплачених пенсій пенсіонерам, які перебували на обліку в органах Фонду на територіях, що на сьогодні тимчасово окуповані, у період з червня 2016 року по квітень 2018 складає 33,6 млрд. грн", - написала Денісова.

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