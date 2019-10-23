Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.10.19 16:02

Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія заявив, що приведе в четвер на токшоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".

Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра на телеканалі 1+1 у програмі "Право на владу" виступить людина, яка є свідком пропозиції хабаря в $30 тис. депутатам від "Слуги народу"", - сказав Арахамія.

При цьому він не став називати того, хто пропонував хабар.

"Не один олігарх напряму не запропонує, йдеться про посередників", - зазначив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк

Також він додав, що доказів отримання хабаря нардепами від СН на цей момент немає.

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100