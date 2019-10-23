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23.10.19 16:10

Вмикати опалення в Києві почнуть з 25 жовтня, - Кличко

Підключення житлових будинків Києва до системи централізованого опалення почнеться в п'ятницю, 25 жовтня.

Вмикати опалення в Києві почнуть з 25 жовтня, - Кличко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо Київ".

"Наступний тиждень буде вже холодний. І ми післязавтра запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон", - сказав Кличко.

Водночас він наголосив, що місто підготовлене до опалювального сезону.

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"Зокрема комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи далі продовжуються. У спадок нам залишилося понад 20 тисяч кілометрів тепломереж, які потребують ремонту. Тим не менше, ми робимо ремонти зношених мереж. Гарантувати те, що поривів не буде я не можу, бо в спадок така система дісталася, і ми робимо все, щоб відремонтувати обладнання. Зараз підписані договори на закупівлю газу з "Нафтогазом", тобто до опалювального сезону ми готові", - зазначив Кличко.

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