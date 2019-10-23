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23.10.19 16:22

Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Правоохоронці виявили легковий автомобіль, на якому зникла невідома жінка, яка викрала 3-місячне немовля в селищі Коцюбинське Київської області.

Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

"О 15:20 дано відбій поліцейському плану-перехоплення. Авто з орієнтування зупинила патрульна поліція Києва. Зараз водій дає свідчення слідчим", - повідомили в поліції.

Водночас, кримінальна поліція Київської області продовжує здійснювати невідкладні пошукові заходи для встановлення місця перебування викрадачки і малюка.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.

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