Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Дохідна частина бюджету будуватиметься на показнику, який збігається з прогнозом Світового банку, - 3,7% зростання ВВП.

При цьому прем'єр підкреслив, що можливе і сильніше зростання.

"Це консервативний прогноз, я підкреслю. І це більше, ніж було навесні. А за оптимістичним прогнозом Мінекономіки бачить зростання економіки на рівні 4,8%. Ми подивилися на обидва сценарії і вирішили вибрати консервативний. Дуже важлива реалістичність, щоб не наобіцяти людям захмарні виплати і зобов'язання. Ми не хочемо грати в популізм", - сказав глава уряду.

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Гончарук пояснив, що консервативний і оптимістичний прогнози відрізняються параметрами щодо реальної боротьби з корупцією.

За його словами, в разі успішної боротьби з корупцією Україна може вийти на показники оптимістичного прогнозу зростання економіки - на 4,8%.

Середній курс гривні у взятому за основу консервативному прогнозі становить 27 грн за дол. США (в старому проєкті Державного бюджету пропонувався курс 28,2 грн за дол. США). Оптимістичний варіант прогнозу встановлював курс на рівні 24,8 грн за дол. США.

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