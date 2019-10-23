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23.10.19 16:47

Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Окрім того, слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного "незаконного переправлення осіб" – зокрема, експрезидента – через державний кордон "із використанням завідомо підроблених документів".

Строк дії ухвали – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів".

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Перелік даних, який журналісти мають передати в ДБР на виконання ухвали суду, такий:

В ухвалі Печерського районного суду Києва зазначається також, що вона не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

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