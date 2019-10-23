Суд призначив розгляд справи Штепи на 21 листопада

"Суд призначив розгляд обвинувального акта на 21 листопада, 11 годин", - сказав Інтерфакс-Україна адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі ексмерки Слов'янська Штепи.

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Як повідомлялося, починаючи з 12 червня 2018 року, суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.

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6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.