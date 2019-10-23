Якщо РФ припинить транзит газу, у низки міст можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончарук нагадав, що комунальне господарство в Україні в основному зношене, тому аварії в тепломережах і на станціях можливі, уряд до них готовий.

"У деяких міст невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, гадаю, жодних позаштатних історій у нас не буде", - сказав глава Кабміну.

Гончарук підкреслив, що в цілому Україна до опалювального сезону готова і накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.

"Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми - їх немає", - запевнив прем'єр.

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