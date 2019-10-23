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23.10.19 17:14

Викрадене в Коцюбинському немовля знайшли, - Нацполіція. ФОТО

Жінку, яка викрала 3-місячну дитину на Київщині, затримала поліція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Викрадене в Коцюбинському немовля знайшли, - Нацполіція 01

"Особу викрадачки встановили і затримали на Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причини викрадення.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину в матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.

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