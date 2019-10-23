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23.10.19 17:24

Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман

У Київській міськадміністрації пояснили, чому столицю огорнув густий туман і розповіли, як пережити його навалу з мінімальною шкодою для здоров'я.

Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман

Густий туман у столиці викликаний температурною інверсією. Про це заявили в Київській міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії ім. Срезневського за 21 жовтня, рівень СО в столиці перебуває в нормі. Його перевищення зафіксували тільки на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при нормі 3 мг/куб. м.) 

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При цьому були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду.

У КМДА нагадують про шкідливість спалювання сухого листя і трави. А при виявленні задимленості рекомендують таке:

"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.

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