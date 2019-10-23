Арахамія: Офіційне тестування на поліграфі для нардепів СН мають підготувати за тиждень

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, нардеп підтвердив, що офіційне тестування для депутатів повинні підготувати.

"Я думаю, що за тиждень ми маємо впоратися", - підкреслив Арахамія.

Також глава фракції зазначив, що проходження тестування є добровільним для народних депутатів.

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"Ми зараз єдиним фронтом йдемо, щоб показати суспільству нашу відкриту позицію. Ви ж розумієте, що у нас немає зобов'язання проходити поліграф. Це виключно наша ініціатива. Підкреслюю, що це виключно добровільна процедура. Ніхто і нікого не може змусити піти на поліграф. Якщо відмовлятимуться - це їхнє право", - додав він.