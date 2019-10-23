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23.10.19 21:45

Держгеокадастр від сьогодні оприлюднюватиме висновки щодо проєктів з відведення земельних ділянок

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру з 23 жовтня починає публікувати автоматично у відкритому доступі висновки про розгляд проєктів землеустрою з відведення земельних ділянок.

Держгеокадастр від сьогодні оприлюднюватиме висновки щодо проєктів з відведення земельних ділянок

Згідно з повідомленням на сайті відомства, зокрема, доступна інформація про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проєкту, дату, номер і тип виведення, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, який видав висновок, передає Цензор.НЕТ.

Функціонал також дозволяє здійснювати пошук за обраним параметром - за регіоном, типом або статусом ув'язнення.

Дані оновлюватимуться один раз на добу.

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