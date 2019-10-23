ГПУ звільнила Горбатюка і Донського

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Горбатюк підтвердив "Громадському".

"Це свавільний наказ про звільнення, я ще не бачив наказу. Правових підстав звільняти слідчих у них немає", — сказав Горбатюк.

Горбатюк займався ГПУ зокрема справами щодо злочинів під час Революції Гідності.

Звільнили з ГПУ й прокурора Олексія Донського, який також займався справами Майдану.

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Він наголосив, що оскаржуватиме це рішення в суді, бо вважає звільнення незаконним. За його словами, у законі є підстави для звільнення прокурора, якщо той не написав заяву на проходження переатестації.

Донський написав таку заяву, але не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі.

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Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що "ніхто нікого не звільняв" з ГПУ. А правила і процедури переходу з ГПУ в Офіс генпрокурора були встановлені законом більше місяця тому.

Раніше Горбатюк заявив, що створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестацію прокурорів, оскільки в законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити.