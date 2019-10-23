ГПУ звільнила Горбатюка і Донського

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Горбатюк підтвердив "Громадському".
"Це свавільний наказ про звільнення, я ще не бачив наказу. Правових підстав звільняти слідчих у них немає", — сказав Горбатюк.
Горбатюк займався ГПУ зокрема справами щодо злочинів під час Революції Гідності.
Звільнили з ГПУ й прокурора Олексія Донського, який також займався справами Майдану.
Він наголосив, що оскаржуватиме це рішення в суді, бо вважає звільнення незаконним. За його словами, у законі є підстави для звільнення прокурора, якщо той не написав заяву на проходження переатестації.
Донський написав таку заяву, але не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі.
Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.
23 вересня закон підписав президент Зеленський.
Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.
Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.
Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що "ніхто нікого не звільняв" з ГПУ. А правила і процедури переходу з ГПУ в Офіс генпрокурора були встановлені законом більше місяця тому.
Раніше Горбатюк заявив, що створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестацію прокурорів, оскільки в законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити.