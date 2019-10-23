Пресмарафон Зеленського обійшовся в понад 370 тис. грн, - ДУС

Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на інформаційний запит "112.ua", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 21 жовтня до Державного управління справами надійшли документи на оплату послуг з ресторанного обслуговування під час згаданого заходу на суму 174 396 грн.

"На оплату послуг з технічного забезпечення проведення відео- та аудіозапису і трансляції пресмарафону на суму 198 529 грн", - зазначили в пресслужбі.

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Також в ДУС додали, що документи на оплату інших послуг, пов'язаних з проведенням заходу, не надходили.

Нагадаємо, 10 жовтня відбувся 14-годинний пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським.