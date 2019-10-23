"Надмірне втручання", - "Схеми" відреагували на дозвіл ДБР на доступ до матеріалів про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Про це сказано заяві редакції, опублікованій на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки відомство розслідує ймовірне перевищення повноважень експрезидентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми, їхні зарплати і внутрішня комунікація", – йдеться в заяві редакції програми розслідувань.

Журналісти зазначають, що такий прискіпливий інтерес ДБР несе в собі потенційні ризики для розкриття джерел інформації.

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"Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків", – заявляють в редакції.

В "Схемах" підкреслили, що у серпні на прохання ДБР вже надавли слідчим офіційні запити, які журналісти відправляли під час підготування матеріалів, та відповіді на них.

"Тож незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків", – дивується редакція.

Наразі "Схеми" консультуються з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд Києва рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".