Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, переклад виступу якого опублікувала УП.

"Сьогодні є дві історії України. Перша - це та, про яку ми говоримо сьогодні, і яку ви чули (в інших допитах у рамках процедури імпічменту. - Ред.) за останні два тижні. Це історія про викривачів, Джуліані, неофіційні канали спілкування, домовленості в стилі "послуга за послугу", корупцію і втручання у вибори. У цій історії Україна є об'єктом", - зазначив він.

Водночас, за словами Тейлора, є ще одна історія України.

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"У цій другій історії Україна є суб'єктом. Вона - про молодих людей молодої нації, які намагаються звільнитися від свого минулого, сподіваючись, що їх новий уряд нарешті допоможе відкрити нову Україну, яка пишається своєю незалежністю від Росії, прагне приєднатися до західних інститутів і насолоджуватися безпекою і процвітанням", - додав Тейлор.

"Я хотів би, щоб надалі ми залишилися з цією другою історією", - підсумував він.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, в звіті стверджувалося, що високопосадовці Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.