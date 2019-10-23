Абромавичус отримав доступ до держтаємниці

Про це повідомив у Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформації Роман Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Абромавичус отримав допуск до держтаємниці. Для кожного, хто в останній місяць мріяв і чекав негативне рішення з цього питання, генерував контрзаходи, саботував зміни і влаштовував провокації у мене є повідомлення: Дякую, що знайшлися. Ми вас помітили. Кожному таргану - свій тапок. І не варто витрачати час на лікарняні. Не допоможе", - написав він.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

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2 вересня Абромавичус пояснив своє призначення поза конкурсом тим, що "Укроборонпрому" терміново був потрібний керівник через витоки документів і нездорову атмосферу в дежконцерні. Він пообіцяв, що до кінця року на посаду керівника "Укроборонпрому" буде оголошений конкурс.