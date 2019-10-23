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23.10.19 17:54

Абромавичус отримав доступ до держтаємниці

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус отримав доступ до державної таємниці.

Абромавичус отримав доступ до держтаємниці

Про це повідомив у Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформації Роман Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Абромавичус отримав допуск до держтаємниці. Для кожного, хто в останній місяць мріяв і чекав негативне рішення з цього питання, генерував контрзаходи, саботував зміни і влаштовував провокації у мене є повідомлення: Дякую, що знайшлися. Ми вас помітили. Кожному таргану - свій тапок. І не варто витрачати час на лікарняні. Не допоможе", - написав він.

Абромавичус отримав доступ до держтаємниці 01

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

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2 вересня Абромавичус пояснив своє призначення поза конкурсом тим, що "Укроборонпрому" терміново був потрібний керівник через витоки документів і нездорову атмосферу в дежконцерні. Він пообіцяв, що до кінця року на посаду керівника "Укроборонпрому" буде оголошений конкурс.

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