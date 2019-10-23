Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Він розповів, що поки ще не бачив наказу про звільнення.

"Але з кадрів подзвонили і сказали, що є наказ генпрокурора про моє звільнення і запросили приїхати", - розповів Горбатюк.

Він вважає таке рішення Рябошапки незаконним.

"Цей наказ свавільний. Він поза рамками закону. Тому що, навіть якщо мене не допустили до атестації через форму заяви, хоча я вважаю, що я все правильно робив, і правильно заяву подавав, то закон не дає права генеральному прокурору через неподання заяви звільняти слідчого. новий закон надав таке право щодо прокурорів. А щодо слідчих - вони просто не будуть переведені в новий офіс генпрокурора, якщо не підуть на атестацію. Але підстав звільняти цей закон не передбачає", - розповів Горбатюк.

За його словами, ще з 27 листопада 2018 року Закон про прокуратуру перестав поширюватися на слідчих прокуратур.

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"Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, оскаржуватиму, реагуватиму. Зокрема напишу заяву про злочин, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.

Він розповів, що впродовж півтора місяця його роботи при Рябошапці затягувалося вирішення питань і створення окремого підрозділу майданівського.

"У мене таке враження склалося, що Рябошапка мене не хоче бачити в прокуратурі. Це ще починаючи з наших перших зустрічей від початку вересня. Були сумніви, може я помиляюся, тому що прямо про це ніхто не говорив. Але розвиток ситуації, надуманість підстав цього звільнення реально вказує, що це був навмисний крок", - зазначив слідчий.

Горбатюк розповів, що до виникнення питання про переатестацію, Рябошапка говорив, що бачить його у прокуратурі.

"Хоча, допустимо, я говорив йому, що хочу в прокуратурі (працювати. - Ред) - він говорив, що мене бачить там, а в ЗМІ говорив, що Горбатюк, не виключено, піде в ДБР, як і Каско. Що теж мало вигляд брехні, якщо я говорив, що я в прокуратурі, а ви говорите про ДБР. Це такі окремі ознаки, які вказували, що щось тут не те", - розповів він.

Нагадаємо, раніше 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.