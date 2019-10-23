В Україні залишилися не об'єднаними 6400 територіальних громад, - міністр Бабак

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "112 Укра]на", про це повідомила міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак на брифінгу.

"На сьогодні у нас об'єдналися понад 4 тис. громад в 900 громад об'єднаних, і залишилося 6,4 тис. громад, які ще не об'єдналися і залишаються переважно маленькими громадами, які бажано об'єднати, щоб вони стали дієздатними. Щоб у цих громадах був ресурс - людський, економічний - щоб саме в громадах, де людина проживає, вона отримувала весь перелік публічних послуг і сервісів", - сказала вона.

За словами міністра, йдеться про те, щоб в об'єднаній громаді були школа з повноцінними класами, амбулаторія (як мінімум), центр надання адміністративних послуг, "водопровід, каналізація, тепло, належне поводження з побутовими відходами".

"Ці 6,4 тис. громад бажано об'єднати за принципом добровільності. ...У цьому їм повинні допомогти обласні державні організації", - зазначила Бабак.

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