Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо, що Москва висуває умови, знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас має бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої "формули Штайнмаєра" і коли у нас буде розведення на трьох ділянках", - сказав він.

Зеленський нагадав, що в Станиці Луганській розведення сил відбулося, зараз йдуть підготовчі роботи для розведення в Петровському і Золотому.

"Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Інша інформація мені просто не відома", - вказав він.

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