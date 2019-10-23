"Ще подискутуємо", - уряд не став розглядати питання про посилення відповідальності за контрабанду

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив журналістам на брифінгу після засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому що вирішили, що ще подискутуємо. Ми ще чекаємо позицію міністерств із цього питання. Саме питання криміналізації, тобто, посилення відповідальності за порушення митних процедур - зараз дискутується", - сказав він.

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За його словами, Кабмін зараз розглядає різні варіанти відповідальності за контрабанду, але дискусійним залишається питання виду товарів, за незаконне перевезення яких буде посилена відповідальність. "Чи то йтиметься про підакцизні товари, де зараз вони (контрабандисти. - Ред.) отримують надприбуток, чи то має йтися про занадто великі суми. Точно чого ми не збираємося робити - це повертатися до практики, коли вся контрабанда вважалася злочином, оскільки це був інструмент митниці для тиску на бізнес", - додав прем'єр.

На сьогодні контрабанда карається вилученням товарів і штрафом у 100% їхньої вартості й іноді - вилученням автомобіля. Очікувалося, що на нинішньому засіданні Кабінет міністрів затвердить законопроєкт про посилення відповідальності за незаконне перевезення товарів на територію України.