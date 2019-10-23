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23.10.19 20:21

Пам'ятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині.. ФОТО

У селищі Краснопілля, що на Сумщині, відкрили пам’ятний знак загиблим на сході України Героям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Памятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині. 01

Організацію створення меморіалу взяли на себе представники громадської організації учасників АТО/ООС Краснопільщини, органи місцевої влади та небайдужі місцеві мешканці.

На врочистостях були присутні батьки загиблих Героїв, учасники бойових дій, військові, ветерани військової служби.

Право відкриття пам’ятного знака було надано місцевим учасникам бойових дій на Донбасі Іванові Корнієнку та Віталію Карпову.

Памятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині. 02

Присутні вшанували пам’ять полеглих українських Героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака, а представники місцевого духовенства освятили меморіал.

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