Я і Медяник пройдемо поліграф за свої гроші, за інших заплатять з партійного фонду "Слуги народу", - Арахамія

Про це голова фракції СН Давид Арахамія розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Арахамія заявив, що свій поліграф він оплачуватиме особисто, як і депутат В'ячеслав Медяник.

"Я свій детектор буду сам оплачувати. А загальний, здається, ми будемо оплачувати з партійного фонду. Іншого немає. В бізнесі це було від 2 000 до 3 000 гривень за тестування. Медяник свій сам оплачуватиме", - пояснив Арахамія.

Читайте також: Мажоритарник Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"