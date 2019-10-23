"Пласт" попросив депутатів не включати в закон норму про держпідтримку організації й оголосив кампанію збору коштів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі організації.

Нещодавно президент Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку "Пласту" і повернув його в парламент на доопрацювання.

Організація закликала депутатів не включати пункт про фінансування "Пласту" в оновлений законопроєкт, щоб "не входити в політичний контекст".

У зв'язку з тим, що вперше за останні роки організація залишиться без держфінансування, "Пласт" запустив кампанію зі збору коштів для "масштабного розвитку і діяльності". Зібрати планують 10,5 мільйона гривень.

Глава "Пласту" Станіслав Андрійчук розповів, що ці кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників і створити нові структури організації.

"В основі "Пласту" - виховання дитини через всебічний розвиток і наша мета: охопити якісними програмами якомога більше дітей. Однак, на жаль, зараз склалася ситуація, що батьки і діти змушені чекати, щоб записатися в нашу організацію. Адже сьогодні ми не можемо самостійно покрити їхні потреби через брак вихователів, відсутність приміщень для занять і недостатню організаційну підтримку нових та існуючих структур", - сказав він.

"Пласт" є найбільшим молодіжним рухом української молоді, він налічує близько 12 000 членів, 3/4 з яких - в Україні.

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