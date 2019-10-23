"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми припускаємо зростання інвестицій за обома сценаріями. Це інвестиції внутрішні - люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки. Друге - це банки. Нам потрібно зробити все, щоб банки почали кредитувати. Перш за все, потрібно працювати, щоб ставка по кредиту стала меншою, щоб бізнес міг собі це дозволити", - сказав Гончарук.

За його словами, з іншого боку уряд працюватиме над залученням іноземних інвестицій.

"Для цього Україна має мати привабливий вигляд як країна", - додав прем'єр.