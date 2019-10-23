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23.10.19 20:43

Богдан послам G7: "Приватбанк не повернуть колишнім акціонерам". ФОТО

За дорученням президента керівник ОП Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Богдан послам G7: Приватбанк не повернуть колишнім акціонерам 01

"Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпраця з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Українська сторона поінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання і поліпшення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проєкти законів про незаконне збагачення і анбандлінг НАК "Нафтогаз України" (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектора і повернення коштів збанкрутілих банків.

"Прийнявши рішення про націоналізацію, держава вклала в ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дало змогу зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", - зазначили в Офісі президента.

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