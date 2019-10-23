Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Західноєвропейська компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію уранових "хвостів" з німецької уранозбагачувальної фабрики в Гронау. З 2019 по 2022 рік планується відправити в Росію 12 000 тонн (більш як тисячу контейнерів, приблизно 20 потягів) уранових відходів", - йдеться в повідомленні Greenpeace з посиланням на відповідні документи уряду німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині виявлено радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норми в 500 разів, - СБУ. ВIДЕО

Повідомляється, що процес цей почався в травні. За півроку на Уральський електрохімічний комбінат у Новоуральску Свердловської області з ФРН уже встигли відправити 6 потягів, тобто близько 5 тисяч тонн радіоактивних відходів.

У Greenpeace зазначають, що сьогодні в РФ вже знаходиться близько 1 мільйона тонн уранових відходів, які характеризуються особливо високим рівнем радіоактивності і токсичності.

Читайте також: Російська поліція затримала екологів Greenpeace, - адвокат