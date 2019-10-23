Республіканці зірвали свідчення представника Пентагону в Конгресі США про відносини Трампа з Україною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Республіканці в Палаті представників штурмували закриті слухання в середу на знак протесту проти процесу розслідування демократів, зірвавши свідчення високопоставленого чиновника Міністерства оборони про відносини президента Трампа з Україною", - зауважує видання The Hill.

Десятки республіканців, у тому числі представників партійного керівництва, вторглися в залу слухань, де на той момент перебувала заступник помічника міністра оборони в питаннях Росії, України та Євразії Лора Купер в контексті розслідування з імпічменту. Протест очолив ярий соратник Трампа конгресмен Метт Гетц. Республіканці звинуватили демократів у проведенні нечесного розслідування. Вони заявили, що про хід слідства мають знати не тільки представники трьох комітетів (і демократів, і республіканців), залучених до розслідування, але й інші законодавці.

У відповідь на протест голова Комітету з питань розвідки конгресмен від демократів Адам Шифф залишив приміщення та переніс слухання на невизначений термін.

Нагадуємо, у вересні демократи ініціювали розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа. Під час слухань у вівторок тимчасово повірений у справах США в Україні посол Уільям Тейлор дав свідчення, які суперечать позиції Трампа та його оточення щодо "відсутності тиску" на Україну з боку адміністрації США.

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