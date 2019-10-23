Росія намагається знищити присутність Української церкви в Криму, - Епіфаній

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Митрополит підкреслив, що Україна порушує це питання на рівні різних міжнародних інституцій та вже отримала певні рішення з боку впливових європейських і американських інстанцій.

"На жаль, Росія не звертає уваги на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви в окупованому Криму", - зазначив Епіфаній.

Також він додав, що найгіршою є ситуація на сході України, на Донбасі, тому що там справді відкрито переслідують українських священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію.

"Інші, можливо, десь зараз здійснюють богослужіння підпільно, таємно. Їх викликають на допити, залякують, змушують проходити так звану перереєстрацію, але ми цього не робимо тому, що ми не визнаємо ці структури, які зараз намагаються здійснювати такі неправомірні речі стосовно представників нашої церкви", - сказав митрополит.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО.. ФОТО