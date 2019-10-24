Трьом лікарям на Львівщині оголошено про підозру після смерті породіллі, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, підозру оголосили трьом акушерам-гінекологам пологового відділення районної лікарні.

За даними поліції, інцидент стався 5 березня 2018 року в одній з районних лікарень області, де 32-річна жінка народила здорову дитину. Після цього її стан погіршився, а увечері того ж дня породілля померла в лікарні.

Досудове розслідування, відкрите за ознаками злочину, передбаченого статтею про "неналежне виконання професійних обов'язків медичним і фармацевтичним працівником".

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