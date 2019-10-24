Через непідготовлені питання перевірку Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, перевірка Олександра Дубінського завершилася близько 22:00. Після цього мали провести таку ж процедуру з Давидом Арахамією. Однак поліграфолог заявив, що не готовий провести тест для глави фракції "Слуги народу" сьогодні, оскільки немає сформованих питань саме для Арахамії.

Сам нардеп запропонував влаштувати йому експрес-допит і ставити запитання, чи справді він брав гроші за якісь голосування у Верховній Раді. Проте, поліграфолог наголосив, що не може проводити такий допит.

Отже, поліграф перенесли на 24 жовтня.

"Завтра о 16:00 готовий проходити заново. Буде готовий поліграфолог. Ми будемо дотримуватися одного поліграфолога, щоб наші тести були за однією методологією", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційні результати перевірки на поліграфі депутата Дубинського оголосять 28 жовтня, - адвокат Костіна

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"