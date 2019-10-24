Трамп зарахував Тейлора до своїх непримиренних опонентів і попросив не наймати таких в адміністрацію президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, після оприлюднення матеріалів опитування Вільяма Тейлора президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Тейлор належить до так званих "непримиренних опонентів Трампа" - республіканців, які виступають проти президента США.

В іншому твіті президент США також висловив жаль з приводу того, що республіканці з кола "непримиренних опонентів Трампа" отримують посади в адміністрації США.

"Було б чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюся!) бажають найкращого, припинили б наймати принципових противників Трампа, ще гірше нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває", - заявив Трамп.

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.