З перших днів Рябошапка зайняв позицію, що ОЗУ Януковича немає. Казали, що це вигадка Луценка, - Горбатюк

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив Сергій Горбатюк, звільнений 23 жовтня з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

"З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації (Януковича) немає, "на нашу думку, це вигадка Луценка", — такі фрази казали", — повідомив він.

Горбатюк зазначив, що відповідні підозри були спрямовані Януковичу і тодішньому керівництву країни, зокрема, ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, ексочільнику ГПУ Віктору Пшонці, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його заступнику, на підставі зібраних слідчими доказів.

"Такі заяви (про відсутність ОЗУ Януковича. — Ред.) є, і робляться кроки для того, щоби цю (ланку розслідувань) зруйнувати. Я казав: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка — будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження", — заявив ексспівробітник ГПУ.

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Горбатюк пов’язує своє звільнення з, за його словами, небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справу про злочинну організацію Януковича, оскільки "зараз при владі є особи, які працювали у той самий час у Кабінеті Міністрів". Він також додав, що деяким з них можливо повідомити про підозру.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Горбатюк був звільнений з посади начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Горбатюк відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, він не відповідає чинному законодавству.

З огляду на це, Горбатюк і ще понад 200 прокурорів Генеральної прокуратури не були допущені до переатестації, яка необхідна для переходу на посади в Офіс генпрокурора.

Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яка не підлягає офіційному підтвердженню.