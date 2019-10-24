Швидка за 10 хвилин, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин, - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Відстань між пацієнтом і сімейним лікарем - не більше 7 км. Доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хв. Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у місті - 10 хв., поза межами міста - 20 хв.", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ці та багато інших критеріїв МОЗ визначило, щоби розбудова спроможної мережі закладів охорони здоров’я у рамках створення госпітальних округів забезпечила:

гарантований своєчасний доступ населенню до послуг медичної допомоги належної якості;

ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення медичної допомоги;

створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії медичних закладів у межах договорів з Національною службою здоров’я України.

"Розбудова спроможних мереж надання медичних послуг у рамках єдиного плана спроможних мереж за різними видами соціальних послуг - запорука реальних відчутних для кожного українця змін", - заявила заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

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"Консолідована робота центральних органів державної влади та місцевого самоврядування дозволить наблизити послуги, гарантовані державою, саме там і саме тоді, коли в них виникає реальна потреба", - додала вона.

Кабінет Міністрів України ініціював створення спроможних мереж надання соціальних послуг на всій території України для поліпшення доступу населення до медичних, освітніх, культурних, спортивних, адміністративних та інших соціальних послуг. План розбудови таких спроможних мереж надання послуг має бути розроблений у тісній співпраці міністерств, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Критерії розбудови спроможних мереж за різними напрямами надання соціальних послуг об’єднано в єдиний Посібник. 17 жовтня 2019 року відбулась презентація цих критеріїв та всього інтегрованого підходу до моделювання послуг.

"План розбудови спроможних мереж закладів охорони здоров’я, так само, як і мереж надання інших соціальних послуг по всій Україні, буде розроблений з урахуванням бачення наявних об’єднаних територіальних громад і ОТГ, які планують створити. Саме цей план стане підставою для подальшої державної підтримки визначених закладів охорони здоров’я.

Спроможна мережа закладів охорони здоров’я – необхідна умова для виконання завдання Міністерства охорони здоров’я України з забезпечення доступності до якісної медичної допомоги виключно на засадах доказової медицини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що спроможна мережа надання медичної допомоги - це організаційно інтегрована сукупність надавачів медичних послуг, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта медичної допомоги відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його розселення на відповідній території планування.