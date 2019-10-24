В Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства у Facebook.

Як зазначається, про це йшлося на екстреній нараді між міністром, представниками Гідрометцентру, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної геофізичної обсерваторії. Адже рівень забруднення повітря в Україні – тема, яка впродовж останніх днів чи не найбільше турбує населення нашої держави.

За даними від Гідромедцентру, концентрації оксиду вуглецю в період з

15 по 21 жовтня 2019 р. в атмосферному повітрі більшості міст України залишались у своїх звичних параметрах, тобто у тих значеннях, які для них властиві. Але це не означає що повітря в українських містах чисте. Переважно джерелом забруднюючих речовин в містах України є автомобільний транспорт, в великих промислових містах – викиди підприємств.

За інформацією Гідрометцентру та ДСНС, стан повітря в Україні в межах, притаманних на цю пору року, порівняно з попередніми роками. Тобто підстав для хвилювання про значні додаткові джерела забруднення повітря немає. Проте, було зафіксовано перевищення викидів по деяких забруднюючих речовинах в усіх промислових містах України, таких як Маріуполь, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда

Повідомляється, що за результатами екстреної наради буде проведено такі дії:

1) Міністр Олексій Оржель доручив привести українські показники до європейського формату, аби мати змогу порівнювати якість повітря в Україні та інших країнах. Це займе певний час, адже наші системи потрібно переналаштовувати. На сучасну ж систему моніторингу наразі не закладено коштів.

2) Аби ще раз перевірити достовірність даних Міністерство вирішило провести спільні вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями. Про результати вимірювань ми повідомимо.

3) Розробити план по модернізації системи моніторингу та переведення його в онлайн режим.

Наголошується, що у модернізацію державної системи моніторингу повітря не вкладалося роками коштів. На цей момент показники забираються Державною гідрометеорологічною службою України в двох режимах. В повному режимі - відбір проб здійснюється 4 рази на добу 6 днів на тиждень та не повному режимі - коли відбір проб здійснюється двічі на добу.