Ліки проти раку молочної залози їдуть у регіони, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що наказ про розподіл підписано й опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну - 155 доларів. Це означає, що доступ до безоплатного лікування отримають в рази більше пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші.

У міністерстві також нагадали, що ліки закуповуються в межах виділеного бюджету, котрий щорічно ухвалює Верховна Рада (у 2016 році – 3,4 млрд грн, у 2017 - 5,9 млрд грн, у 2018 - 5,9 млрд грн, у 2019 - 6,58 млрд грн).

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