У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"З приводу вчорашнього законопроєкту, яким ми хочемо скасувати обов'язкову публікацію законів у друкованих виданнях. Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Я поясню, чому не потрібно турбуватися", - йдеться в повідомленні .

За його словами, публікація актів буде не просто на вебсторінці, як текст у новинному виданні. Документ буде публікуватися з накладеним електронно-цифровим підписом з міткою часу.

"По-перше, ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. Якщо хоча б одна літера змінюється — це легко побачити. По-друге, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК (Акредитований Центр сертифікації ключів . - Ред.). Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий", - пояснив Дубілет.

Міністр стверджує, що підробити ЕЦП або змінити час підпису "практично неможливо".

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"Для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу! Ми проводили досить глибокі дискусії з приводу цього законопроєкту в Кабміні. Ми готові до такого ж обговорення в Парламенті", - підсумував Дубілет.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі".