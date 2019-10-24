"Укроборонпром" звільнив керівників "Спецтехноекспорт" Бельбаса та "Укрспецекспорт" Проскуркіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"З метою реформування функції спецекспорту та роботи відповідних підприємств Державний концерн "Укроборонпром" припинив дію контрактів з керівниками ДК "Укрспецекспорт" Сергієм Проскуркіним та ДП "Спецтехноекспорт" Владиславом Бельбасом. Трудові відносини припинені за згодою сторін 23 жовтня", - відзначили в концерні.

"Однією із перших та ключових змін в "Укроборонпромі" стане реформа підприємств-спецекспортерів та самої функції відповідно. Отже Концерн потребує лідерів таких змін, які готові впроваджувати необхідні реформи та робити спецекспорт ще ефективнішим" – зазначив Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

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Сьогодні Концерн оголосив відбори на керівників цих підприємств-спецекспортерів:

Поки триває добір, обов'язки Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" покладено на Вадима Кожевникова, а керувати ДП "Спецтехноекспорт" буде Євген Ларін.