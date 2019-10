За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - зазначив Порошенко.

Згідно з даними звіту Світового банку, цього року Україна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.