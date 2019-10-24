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24.10.19 12:01

Пробуксовування реформи шкодить будівельній галузі, - ЗМІ

Реформа Держархбудінспекції, розпочата в 2015-2016 році, має бути завершена - тільки так можна зробити ринок прозорим, ліквідувати корупційні ризики і спростити роботу учасників ринку.

Пробуксовування реформи шкодить будівельній галузі, - ЗМІ

Про це пише "Обозреватель".

Реформу ініціював керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев (2015-2018) за розпорядженням Кабміну. Були проведені децентралізація і будівельна амністія, запрацювала система "Прозора ДАБІ", яка мінімізувала корупційні ризики і дозволяла учасникам ринку оформляти документацію на будь-яке будівництво без бюрократії на місцях. В результаті всі великі інвестори, промислові компанії, як-от "Арселор", "Олсідз", почали отримувати свої пакети безкоштовно, повідомляється в матеріалі.

Однак щойно реформа почала реалізовуватися, Кудрявцева звільнили зі скандалом.

Формальною причиною звільнення стало звинувачення в підробленому дипломі, який Кудрявцев нібито демонстрував під час прийому на держслужбу.

На захист реформатора виступили багато депутатів - були зібрані підписи зі 150 імен. Однак в грудні минулого року чиновник був звільнений. Загальмувалася і реформа відомства.

''Зараз реформа відкотилася назад, будівництва зависають по півроку, суми "конвертів", за визнанням самих забудовників, виросли в рази - якщо порівнювати з періодом до реформи", -зазначається в матеріалі.

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