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24.10.19 11:05

Загороднюк вирушив у штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться зі Столтенбергом і міністрами оборони кількох країн

Розпочався робочий візит делегації Міноборони в штаб-квартиру НАТО для участі в засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

Загороднюк вирушив у штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться зі Столтенбергом і міністрами оборони кількох країн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як планується, відповідно до програми візиту, протягом двох днів міністр оборони України Андрій Загороднюк проведе зустрічі з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США у форматі "QUINT".

Також передбачено проведення двосторонніх зустрічей з Генеральним секретарем НАТО (в форматі короткого спілкування), виконавчим директором Європейського оборонного агентства, а також з главами делегацій інших держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

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