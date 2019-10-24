Київрада вперше з травня зібралася на засідання

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що на засіданні зареєструвався 71 депутат і оголосив дев'яту сесію відкритою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Добре, що депутати, розуміючи свою відповідальність перед киянами, зібралися сьогодні на засідання Київради... Хтось налаштувався на вибори, хтось налаштувався на якісь конфігурації. Але можу сказати тим, хто налаштувався: трохи рано! Вибори будуть, і до виборів потрібно підійти гідно", - сказав Кличко.

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Нагадаємо, що 16 травня Київрада закрила восьму сесію восьмого скликання. Дев'ята сесія мала відкритися ще у вересні, але двічі не вдалося зібрати кворум.