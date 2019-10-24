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24.10.19 11:53

"Слуга народу" перенесла проведення з'їзду партії на листопад, - Корнієнко

До 15 листопада 2019 року відбудеться з'їзд партії "Слуга народу".

"Слуга народу" перенесла проведення з'їзду партії на листопад, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив перший заступник лідера фракції СН Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше планувалося наприкінці жовтня його провести, але на кілька тижнів зміщується технічна частина. До середини листопада проведемо, бо є питання про участь у виборах в ОТГ, з'їзд має ухвалити рішення про участь у цих виборах, - уточнив Корнієнко і додав, - до 15 листопада точно з'їзд відбудеться".

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Він сказав, що не знає, чи оберуть його главою президентської партії: "Я не знаю, чи оберуть мене головою, це ж з'їзд обиратиме".

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