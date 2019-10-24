Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Я взагалі Милованова раніше не знала. Мала з ним за весь цей час – понад місяць роботи - одну бесіду. Причому я розраховувала, що це буде бесіда про позиції щодо законопроєктів. Мене запросили на зустріч і наполягали, щоб я прийшла до того, як почнеться круглий стіл в комітеті Верховної Ради - якраз з приводу законопроєкту 1073 (про касові апарати). Я думала, що вони хочуть подискутувати щодо моєї позиції, яку я вже оприлюднила і направила в міністерство заздалегідь. Тим не менше, про це взагалі не було розмови. Розмова була: ми взагалі не бачимо Держрегуляторну службу як таку.

Вони ж оголосили "нову еру регуляторної політики". Так вони називають ліквідацію - новий лексикон. Потрібен окремий словничок, щоб їх зрозуміти. Наприклад, якщо вам "Слуга народу" або урядовець говорить "я вас почув", це значить "йдіть ви на… ви мені вже набридли". Якщо говорять "нова ера", це значить, що вони збираються щось скасувати, ліквідувати і знищити. Якщо вони говорять, що вони "уряд мрії", це значить, що крім мрій там ніякої роботи більше не буде. Є цілий набір штампів, який треба навчитися розшифровувати", - зазначила вона.

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